Futbol: Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Djedje, Kenan Özer (Dk. 89 Nduka), Sedat Ağçay (Dk. 54 Kubilay Kanatsızkuş), Faty (Dk. 74 Cerci), Moulin, İlhan Parlak

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 89 Wanderson), Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 71 Welinton), Junior Fernandes, Djalma (Dk. 90+1 Ozan Tufan), Cisse

Goller: Dk. 7 Djalma (Penaltıdan), Dk. 55 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Erdem Özgenç, Dk. 11 Kenan Özer, Dk. 46 Djedje, Dk. 86 Moulin, Dk. 87 Yalçın Ayhan (MKE Ankaragücü), Dk. 51 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. 48. dakikada Kenan Özer'in kullandığı taç atışı sonrasında topla buluşan Faty'nin aşırtma vuruşunda top auta çıktı. 53. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Cisse'nin şutunda kaleci topu elleriyle uzaklaştırdı. 55. dakikada Djedje'nin hatasıyla topu kapan Efecan Karaca, topu ceza alanı içindeki Cisse'ye aktardı. Bu futbolcu da bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 63. dakikada Moulin'in kullandığı köşe atışında ön direkte İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

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