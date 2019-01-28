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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 0

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Arda Turan (Dk. 73 Elia), Robinho

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau (Dk. 85 Özgür Çek), Tarkan Serbest, Pavelka, Koita (Dk. 85 Azad Toptik), Hajradinovic (Dk. 46 Heintz), Trezeguet, Eduok

Goller: Dk. 42 Visca, Dk. 84 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 43 Visca, Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki mücadelede Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

48. dakikada Mossoro'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı sağ kanatta hareketlenen Caicara'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan Köse'den döndü.

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun kafayla verdiği pasla savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Robinho'nun 2 rakip futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra ceza yayı içinde müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

75. dakikada Sadiku'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok güçlükle topu kornere tokatladı.

80. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia'nın sol çaprazda ceza sahasına yerden çıkardığı pas sonucu topla buluşan Visca'nın dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ramazan Köse'den döndü. Ardından Kasımpaşa savunması tehlikeyi savuşturdu.

84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Robinho, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden sol kanattan bindiren Elia'nın önüne pasını yolladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Elia'nın altıpasın önünden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:02
  1. Futbol
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  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig

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