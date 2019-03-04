Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligin 24. haftasında deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor liderliğe yükseldi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor, puanını 50'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Gençlerbirliği 48 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 47 puanla üçüncü sırada yer aldı. Ligin 24. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle: Adanaspor-Giresunspor: 1-1 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: 1-2 Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-2 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: 0-1 Altınordu-Hatayspor: 2-2 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: 3-0 Boluspor-İstanbulspor: 2-1 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: 0-0 Altay-Balıkesirspor Baltok: 1-0

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. ABALI DENİZLİSPOR 24 15 5 4 40 23 17 50 2. GENÇLERBİRLİĞİ 24 15 3 6 37 22 15 48 3. OSMANLISPOR 24 15 2 7 34 15 19 47 4. ÜMRANİYESPOR 24 13 5 6 32 21 11 44 5. HATAYSPOR 24 11 8 5 32 17 15 41 6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 24 11 6 7 40 21 19 39 7. ALTINORDU 24 10 9 5 32 18 14 39 8. ADANA DEMİRSPOR 24 11 4 9 33 30 3 37 9. BOLUSPOR 24 10 5 9 28 24 4 35 10. ALTAY 24 9 7 8 33 26 7 34 11. BALIKESİRSPOR BALTOK 24 9 5 10 25 29 -4 32 12. ADANASPOR 24 7 9 8 30 29 1 30 13. İSTANBULSPOR 24 5 11 8 29 34 -5 26 14. ESKİŞEHİRSPOR 24 6 7 11 26 42 -16 25 15. GİRESUNSPOR 24 5 8 11 22 31 -9 23 16. AFJET AFYONSPOR 24 5 7 12 28 39 -11 22 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 24 5 5 14 28 41 -13 20 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 24 0 2 22 8 75 -67 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.



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