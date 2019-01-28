Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
- Ligde 19. hafta maçlarının ardından Denizlispor liderliğe yükseldi28 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.
Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2
Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0
Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2
Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2
Altay-Afjet Afyonspor: 1-1
Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1
Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2
Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2
- Puan durumu
Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DENİZLİSPOR
|19
|13
|3
|3
|35
|18
|17
|42
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|13
|2
|4
|31
|15
|16
|41
|3.
|HATAYSPOR
|19
|10
|5
|4
|25
|11
|14
|35
|4.
|OSMANLISPOR
|19
|11
|2
|6
|26
|14
|12
|35
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|19
|10
|4
|5
|24
|18
|6
|34
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|19
|9
|5
|5
|34
|16
|18
|32
|7.
|ALTINORDU
|19
|8
|8
|3
|23
|12
|11
|32
|8.
|BOLUSPOR
|19
|9
|4
|6
|25
|19
|6
|31
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|19
|8
|3
|8
|24
|24
|0
|27
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|19
|7
|5
|7
|20
|23
|-3
|26
|11.
|ADANASPOR
|19
|5
|7
|7
|22
|24
|-2
|22
|12.
|ALTAY
|19
|5
|6
|8
|25
|22
|3
|21
|13.
|İSTANBULSPOR
|19
|4
|9
|6
|24
|27
|-3
|21
|14.
|GİRESUNSPOR
|19
|5
|5
|9
|17
|24
|-7
|20
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|19
|4
|5
|10
|23
|31
|-8
|17
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|19
|4
|5
|10
|16
|36
|-20
|17
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|19
|4
|4
|11
|22
|33
|-11
|16
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|0
|2
|17
|7
|56
|-49
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
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