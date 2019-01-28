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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

- Ligde 19. hafta maçlarının ardından Denizlispor liderliğe yükseldi

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.

Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2

Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2

Altay-Afjet Afyonspor: 1-1

Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1

Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2

Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2


- Puan durumu


Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DENİZLİSPOR19 13 3 3 35 18 17 42
2. GENÇLERBİRLİĞİ19 13 2 4 31 15 16 41
3. HATAYSPOR19 10 5 4 25 11 14 35
4. OSMANLISPOR19 11 2 6 26 14 12 35
5. ÜMRANİYESPOR19 10 4 5 24 18 6 34
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP19 9 5 5 34 16 18 32
7. ALTINORDU19 8 8 3 23 12 11 32
8. BOLUSPOR19 9 4 6 25 19 6 31
9. ADANA DEMİRSPOR19 8 3 8 24 24 0 27
10. BALIKESİRSPOR BALTOK19 7 5 7 20 23 -3 26
11. ADANASPOR19 5 7 7 22 24 -2 22
12. ALTAY19 5 6 8 25 22 3 21
13. İSTANBULSPOR19 4 9 6 24 27 -3 21
14. GİRESUNSPOR19 5 5 9 17 24 -7 20
15. AFJET AFYONSPOR19 4 5 10 23 31 -8 17
16. ESKİŞEHİRSPOR19 4 5 10 16 36 -20 17
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR19 4 4 11 22 33 -11 16
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR19 0 2 17 7 56 -49 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
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