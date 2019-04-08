Futbol: Spor Toto 1. Lig - Altay: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1



Stat: İzmir Atatürk Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Oğuz Kağan Çalışır Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Putsila, Yasin Palaz, Paixao, Kappel (Dk. 90 Merter Yüce), İbrahim Akın (Dk. 65 İhsan Furkan Deniz), Gençer Cansev, Özgür Özkaya Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Igor (Dk. 82 Kenan Özer), Poepon, Kerim Avcı, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 80 Erhan Çelenk), Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Bjarnason Goller: Dk. 31 Paixao (Altay), Dk. 44 Poepon (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep) Sarı kartlar: Dk. 45+1 Bjarnason, Dk. 90 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Dk. 62 Özgür Özkaya (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

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