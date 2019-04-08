Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Altay: 1 - Gazişehir Gaziantep: 108 Nisan 2019 Pazartesi 21:23
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Oğuz Kağan Çalışır
Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Putsila, Yasin Palaz, Paixao, Kappel (Dk. 90 Merter Yüce), İbrahim Akın (Dk. 65 İhsan Furkan Deniz), Gençer Cansev, Özgür Özkaya
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Igor (Dk. 82 Kenan Özer), Poepon, Kerim Avcı, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 80 Erhan Çelenk), Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Bjarnason
Goller: Dk. 31 Paixao (Altay), Dk. 44 Poepon (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Bjarnason, Dk. 90 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Dk. 62 Özgür Özkaya (Altay)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.
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