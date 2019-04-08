Futbol: Spor Toto 1. Lig - Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 1



Stat: Osmanlı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Kemal Elmas Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Idrissa Diarra, Cengizhan Akgün, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı (Dk. 88 Ahmet Burak Solakel), Kadir Taşoğlu, Camara (Dk. 71 Bekamenga), Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra (Dk. 80 Serdar Özbayraktar) Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Okan Derici (Dk. 61 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar (Dk. 68 Enes Kubat), Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 87 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz Goller: Dk. 48 Lamine Diarra, Dk. 89 Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor), Dk. 58 Sefa Yılmaz (Penaltıdan) (Altınordu) Sarı kartlar: Dk. 19 Cengizhan Akgün, Dk. 78 Serdar Özbayraktar (Yedek kulübesinde) (Birevim Elazığspor), Dk. 55 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Muhammed Mert, Dk. 74 Recep Yemişci, Dk. 90+3 Enes Kubat (Altınordu)

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Birevim Elazığspor, Ankara'da oynanan maçta Altınordu'yu 2-1 yendi. Ligde 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Birevim Elazığspor, puanını 23'e çıkardı. Üst üste 2. yenilgisini yaşayan Altınordu ise 45 puanda kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.