Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 108 Nisan 2019 Pazartesi 21:14
Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Kemal Elmas
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Idrissa Diarra, Cengizhan Akgün, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı (Dk. 88 Ahmet Burak Solakel), Kadir Taşoğlu, Camara (Dk. 71 Bekamenga), Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra (Dk. 80 Serdar Özbayraktar)
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Okan Derici (Dk. 61 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar (Dk. 68 Enes Kubat), Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 87 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz
Goller: Dk. 48 Lamine Diarra, Dk. 89 Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor), Dk. 58 Sefa Yılmaz (Penaltıdan) (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 19 Cengizhan Akgün, Dk. 78 Serdar Özbayraktar (Yedek kulübesinde) (Birevim Elazığspor), Dk. 55 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Muhammed Mert, Dk. 74 Recep Yemişci, Dk. 90+3 Enes Kubat (Altınordu)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Birevim Elazığspor, Ankara'da oynanan maçta Altınordu'yu 2-1 yendi.
Ligde 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Birevim Elazığspor, puanını 23'e çıkardı. Üst üste 2. yenilgisini yaşayan Altınordu ise 45 puanda kaldı.
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