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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Gençlerbirliği: 1 - Altay: 0

10 Mart 2019 Pazar 21:28
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu, Cemal Bingül

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Yıldım Mert Çetin, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek, Sessegnon (Dk. 79 Bekir Yılmaz), Deniz Yılmaz (Dk. 64 Jailton), Stancu (Dk. 86 Nadir Çiftçi)

Altay: Aydın Bağ, Yasin Palaz (Dk. 89 Mustafa Murat Uslu), Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya, Tavares (Dk. 64 İbrahim Akın), Ferhat Çulcuoğlu, Putsila, Tatos (Dk. 84 İhsan Furkan Deniz), Kappel, Paixao

Gol: Dk. 61 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sessegnon, Dk. 46 Stancu, Dk.90+2 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 37 Özgür Özkaya, Dk. 46 Gençer Cansev, Dk. 76 Ulaş Zengin, Dk. 80 Tatos, Dk. 90+2 Putsila (Altay)


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:28
  1. 25. hafta
  2. Altay
  3. Futbol
  4. Gençlerbirliği
  5. Spor Toto 1. Lig

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