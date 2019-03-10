Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Balıkesirspor Baltok: 1 - Adanaspor: 010 Mart 2019 Pazar 18:26
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Ali Tuna
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Kethevoama (Dk. 72 Furkan Çil), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin, Onur Akbay, Freitas, Vasile (Dk. 76 Eren Keleş), Furkan Özçal (Dk. 81 Kone), Doğanay Kılıç (Dk. 64 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
Gol: Dk. 37 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 8 Doğanay Kılıç, Dk. 33 Gökhan Sazdağı, Dk. 61 Hakan Barış (Adanaspor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
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