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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Balıkesirspor Baltok: 1 - Adanaspor: 0

10 Mart 2019 Pazar 18:26
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Ali Tuna

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Kethevoama (Dk. 72 Furkan Çil), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin, Onur Akbay, Freitas, Vasile (Dk. 76 Eren Keleş), Furkan Özçal (Dk. 81 Kone), Doğanay Kılıç (Dk. 64 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı

Gol: Dk. 37 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 8 Doğanay Kılıç, Dk. 33 Gökhan Sazdağı, Dk. 61 Hakan Barış (Adanaspor)


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:26
  1. Adanaspor A.Ş.
  2. Balıkesir
  3. Balıkesirspor BALTOK
  4. Spor Toto 1. Lig

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