Futbol: Spor Toto 1. Lig - Balıkesirspor Baltok: 1 - Adanaspor: 0

Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Ali Tuna Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Kethevoama (Dk. 72 Furkan Çil), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin, Onur Akbay, Freitas, Vasile (Dk. 76 Eren Keleş), Furkan Özçal (Dk. 81 Kone), Doğanay Kılıç (Dk. 64 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı Gol: Dk. 37 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 8 Doğanay Kılıç, Dk. 33 Gökhan Sazdağı, Dk. 61 Hakan Barış (Adanaspor)



BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

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