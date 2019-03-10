Futbol: Spor Toto 1. Lig
İstanbulspor: 0 - Altınordu: 110 Mart 2019 Pazar 18:15
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Dk. 70 Perovic), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 81 Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Anıl Koç, Sefa Yılmaz
Gol: Dk. 26 Anıl Koç (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 38 Yusuf Acer (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 71 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.
YORUM YAZ