Futbol: Spor Toto 1. Lig İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Dk. 70 Perovic), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert (Dk. 81 Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Anıl Koç, Sefa Yılmaz Gol: Dk. 26 Anıl Koç (Altınordu) Kırmızı kart: Dk. 38 Yusuf Acer (Altınordu) Sarı kartlar: Dk. 71 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

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