Futbol: Spor Toto 1. Lig - Altay: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0



Stat: İzmir Atatürk Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Seyfettin Ünal Altay: Aydın Bağ, Mustafa Murat Uslu, Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya, İhsan Furkan Deniz (Dk. 70 İbrahim Akın), Yasin Palaz, Ferhat Çulcuoğlu, Tatos (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu), Kappel, Paixao (Dk. 90+4 İbrahim Öztürk) Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan), Cüneyt Köz, Furkan Çil, Doğa İşeri, Otoo, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Rahmi Anıl Başaran), Sedat Şahintürk, Kethevoama (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Beleck Gol: Dk. 32 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 52 Nizamettin Çalışkan, Dk. 54 Kethevoama, Dk. 59 Cüneyt Köz, Dk. 73 Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 90+6 Mustafa Murat Uslu (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.



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