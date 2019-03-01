Futbol: Spor Toto 1. Lig - Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin Tuğral Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış, Kenan Karışık (Dk. 40 Furkan Özçal), Onur Akbay, Bumba (Dk. 84 Feczesin), Bagayoko, Kone (Dk. 73 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Landel, Dauda, Muhammet Reis (Dk. 82 Alperen Aydın), Tevfik Altındağ, Renan Foguinho, Çağlar Birinci, Orhan Taşdelen, Tanase (Dk. 73 Cyriac), Mehmet Taş, Berkan Yıldırım (Dk. 61 Volkan Okumak) Goller: Dk. 24 Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 52 Furkan Özçal (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk. 31 Özkan Taştemur, Dk. 79 Onur Akbay, Dk. 87 Furkan Özçal (Adanaspor), Dk. 56 Renan Foguinho, Dk. 72 Mehmet Taş, Dk. 89 Cyriac (Giresunspor)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

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