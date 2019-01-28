Futbol: Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor: 0 - Hatayspor: 2

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Yıldırım, Hüseyin Aylak Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz (Dk. 67 Abdullah Sezgin), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Batuhan Kurt (Dk. 85 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş (Dk. 61 Arif Bostancı), Cihan Aydın, Emre Eser, Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz (Dk. 78 Korkishko), Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Diallo, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Maiga), Hamza Gür (Dk. 62 Mirkan Aydın) Goller: Dk. 15 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 84 Korkishko (Hatayspor) Kırmızı kartlar: Dk. 49 Cihan Aydın, Dk. 80 Yusuf Akbulut, Dk. 85 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor) Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Sönmez, Dk. 70 Soner Örnek, Dk. 72 Mirkan Aydın, Dk. 90+3 Maiga (Hatayspor)

KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi. Konuk ekip 76. dakikada Diallo ile penaltıdan yararlanamadı.

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