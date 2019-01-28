Futbol: Spor Toto 1. Lig Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Hakan Karabalcık Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, İhsan Uğur Göktaş, Onur Akbay, Özkan Taştemur (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Bagayoko, Doğanay Kılıç, Bumba (Dk. 71 Anıl Taşdemir), Eren Keleş (Dk. 59 Kone), Gökhan Sazdağı, Ahmet Dereli Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Madinda (Dk. 60 Serkan Göksu), Emircan Altıntaş, Recep Aydın, Vasilogiannis (Dk. 73 Bahadır Taşdelen), Leandrinho (Dk. 80 Atabey Çiçek) Goller: Dk. 21 Muhammed Gönülaçar, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 87 Ahmet Dereli (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk. 32 Gökhan Sazdağı, Dk. 77 Ahmet Dereli, Dk. 77 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 39 Tarık Tekdal, Dk. 57 Emircan Altıntaş, Dk. 78 Leandrinho (Ümraniyespor)



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.



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