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Aktüel

Futbol sahasında cuma namazı

Isparta’da Milli Egemenlik, Özel İdare ve Sav Futbol Sahalarında korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:44:47 -
Futbol sahasında cuma namazı

Isparta’da Milli Egemenlik, Özel İdare ve Sav Futbol Sahalarında korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılındı. Sosyal mesafeli cuma namazı öncesi seccade dağıtılırken, vatandaşların ateşleri ölçüldü ve girişe el dezenfektanı konuldu. Namaz öncesi futbol sahasında sosyal mesafeyi belirlemek için çizgiler çizildi. Sahaya gelen cemaat, çizgilere göre saf tuttu.

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