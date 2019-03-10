Futbol sahasına yıldırım düştü! Ölü ve yaralılar var Malezya'nın Shah Alam kentinde, bir futbol sahasına yıldırım düştü. Meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Malezya'da bir futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Malezya basınındaki haberlere göre, Shah Alam kentindeki bir futbol sahasında bir grup genç futbol oynarken sahaya yıldırım düştü. Şimşek hareketliliğinin en çok olduğu ülke Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yıldırım düşme vakalarının sık rastlandığı Malezya, dünyada şimşek hareketliliğinin en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor.

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