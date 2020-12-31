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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

16. hafta maçlarının ardından 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta da 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:19:05 -
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 3'üncü ve 4'üncü grupta 16. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Üçüncü Grup'ta Erbaaspor ile 2-2 berabere kalan Somaspor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Dördüncü Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 mağlup eden 68 Aksaray Belediyespor, puanını 30'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Daha önce 16. hafta maçlarının tamamlandığı İkinci Grup'ta ise Ağrı 1970'i 4-1 mağlup eden Fethiyespor, puanını 29 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Öte yandan 16 takımın yer aldığı Birinci Grup'ta ilk yarı geçen hafta yapılan müsabakalarla tamamlanmıştı.

Üç grupta 16. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


2. Grup:


OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR1592430111929
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR158432113828
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR1482426101626
4.YOMRASPOR156632116524
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ156631615124
6.CEYHANSPOR156452227-522
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR155642115621
8.KAHTA 02 SPOR155552115620
9.MARDİN FOSFATSPOR155551916320
10.TEKİRDAĞSPOR164661919018
11.İSKENDERUN FK155371523-818
12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI154561519-417
13.AĞRI 1970 SPOR155281123-1217
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR153751422-816
15.KARAMAN BELEDİYESPOR153662022-215
16.TOKATSPOR.154381128-1715
17.YOZGATSPOR 1959 FK14266917-812


3. Grup:


OGBMAYAVP
1.SOMASPOR1595129141532
2.İÇEL İDMANYURDU159422371631
3.ESENLER EROKSPOR1593327111630
4.KARŞIYAKA1585221111029
5.ÇARŞAMBASPOR157621991027
6.ÇATALCASPOR158342116527
7.ISPARTA 32 SPOR1575327151226
8.ŞİLE YILDIZSPOR166552020023
9.ALTINDAĞSPOR156451313022
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK154651113-218
11.BATMAN PETROLSPOR154471118-716
12.GÖLCÜKSPOR15438814-615
13.OSMANİYESPOR155281618-214
14.ERBAASPOR1532101122-1111
15.CİZRESPOR15249935-2610
16.YALOVASPOR1523101327-149
17.ARHAVİSPOR1522111026-168

Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.


4. Grup:


OGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR1593321101130
2.BURSA YILDIRIMSPOR149232391429
3.ADIYAMAN 1954 SPOR157711811728
4.1954 KELKİT BELEDİYESPOR159151813528
5.DÜZCESPOR157532317626
6.52 ORDUSPOR155822213923
7.ALANYA KESTELSPOR155552119220
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ155551219-720
9.BAYRAMPAŞA145452518719
10.BERGAMA BELEDİYESPOR134541618-217
11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR144551621-517
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR134451923-416
13.MODAFEN154381217-515
14.KOZANSPOR FK13256914-511
15.SİLİVRİSPOR132561020-1011
16.MUĞLASPOR13157715-88
17.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR152211823-158


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