Futbol: Misli.com 3. Lig
Ligde 2 ve 3. Gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı yarın oynanacak. 4. Grupta ise 17. hafta müsabakaları ise 1 maç dışında yarın sona erecek
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de yarın 2 ve 3. Gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı yarın oynanacak. 4. Grupta ise 17. hafta müsabakaları ise 1 maç dışında yarın sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak maçlar şöyle:
- 2. Grup
Yarın:
12.00 Tokatspor-Kahta 02 (Gaziosmanpaşa)
13.00 Halide Edip Adıvarspor-Mardin Fosfatspor (Maltepe Hasan Polat)
13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Fethiyespor (Ümraniye Belediyesi)
13.00 Yozgatspor 1959 FK-Karaman Belediyespor (Yozgat Bozok)
13.00 Nazilli Belediyespor-Yomraspor (Nazilli İlçe)
13.00 Ağrı 1970-Ceyhanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor (Darıca İlçe)
13.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK (Dumlupınar)
3. Grup
Yarın:
13.00 Çarşambaspor-Esenler Erokspor (Çarşamba İlçe)
13.00 Somaspor-Isparta 32 (Soma Atatürk)
13.00 Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK (Batman Yeni Şehir)
13.00 İçel İdmanyurdu-Altındağspor (Mersin)
13.00 Cizrespor-Yalovaspor (Cizre Hamit Özalp)
13.00 Arhavispor-Gölcükspor (Arhavi İlçe)
13.00 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)
13.00 Çatalcaspor-Elazığ Karakoçan (Tepecik Şenol Güneş)
- 4. Grup
Yarın:
13.00 68 Aksaray Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Dağılgan)
13.00 Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
13.00 Muğlaspor-Alanya Kestelspor (Muğla Atatürk)
13.00 Adıyaman 1954-Karbel Karaköprü Belediyespor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Modafen-52 Orduspor (Alemdağ)
13.00 Kozanspor-Bursa Yıldırımspor (İsmet Atlı)
13.00 Silivrispor-Bayrampaşaspor (Silivri)
7 Ocak Perşembe:
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)