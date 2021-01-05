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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 2 ve 3. Gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı yarın oynanacak. 4. Grupta ise 17. hafta müsabakaları ise 1 maç dışında yarın sona erecek

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:18:49 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de yarın 2 ve 3. Gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı yarın oynanacak. 4. Grupta ise 17. hafta müsabakaları ise 1 maç dışında yarın sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak maçlar şöyle:


- 2. Grup

Yarın:

12.00 Tokatspor-Kahta 02 (Gaziosmanpaşa)

13.00 Halide Edip Adıvarspor-Mardin Fosfatspor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Fethiyespor (Ümraniye Belediyesi)

13.00 Yozgatspor 1959 FK-Karaman Belediyespor (Yozgat Bozok)

13.00 Nazilli Belediyespor-Yomraspor (Nazilli İlçe)

13.00 Ağrı 1970-Ceyhanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor (Darıca İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK (Dumlupınar)


3. Grup

Yarın:

13.00 Çarşambaspor-Esenler Erokspor (Çarşamba İlçe)

13.00 Somaspor-Isparta 32 (Soma Atatürk)

13.00 Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK (Batman Yeni Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Altındağspor (Mersin)

13.00 Cizrespor-Yalovaspor (Cizre Hamit Özalp)

13.00 Arhavispor-Gölcükspor (Arhavi İlçe)

13.00 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)

13.00 Çatalcaspor-Elazığ Karakoçan (Tepecik Şenol Güneş)


- 4. Grup

Yarın:

13.00 68 Aksaray Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Dağılgan)

13.00 Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

13.00 Muğlaspor-Alanya Kestelspor (Muğla Atatürk)

13.00 Adıyaman 1954-Karbel Karaköprü Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Modafen-52 Orduspor (Alemdağ)

13.00 Kozanspor-Bursa Yıldırımspor (İsmet Atlı)

13.00 Silivrispor-Bayrampaşaspor (Silivri)

7 Ocak Perşembe:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)






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