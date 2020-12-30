Futbol: Misli.com 3. Lig
Ligde 2, 3 ve 4. Grup'ta 16. hafta maçlarına devam edildi
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 16. hafta maçlarına devam edildi.
Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 2. Grup
Tekirdağspor-Yozgatspor 1959 FK: 1-1
Karaman Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Yomraspor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-1
Fethiyespor-Ağrı 1970: 4-1
Ceyhanspor-Tokatspor: 2-0
Kahta 02-Halide Edip Adıvarspor: 3-0
Mardin Fosfatspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2
- 3. Grup
Osmaniyespor FK-Karşıyaka: 3-1
Erbaaspor-Somaspor: 2-2
Isparta 32-Çarşambaspor: 1-1
Gölcükspor-Çatalcaspor: 1-0
Şile Yıldızspor-İçel İdmanyurdu: 1-2
Altındağspor-Batman Petrolspor: 2-0
- 4. Grup
Siirt İl Özel İdare-Silivrispor: 1-0
Bayrampaşaspor-Adıyaman 1954: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Muğlaspor: 2-0
52 Orduspor FK-Bergama Belediyespor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-2