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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 2, 3 ve 4. Grup'ta 16. hafta maçlarına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:40:11 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 16. hafta maçlarına devam edildi.

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- 2. Grup


Tekirdağspor-Yozgatspor 1959 FK: 1-1

Karaman Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Yomraspor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-1

Fethiyespor-Ağrı 1970: 4-1

Ceyhanspor-Tokatspor: 2-0

Kahta 02-Halide Edip Adıvarspor: 3-0

Mardin Fosfatspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2


- 3. Grup

Osmaniyespor FK-Karşıyaka: 3-1

Erbaaspor-Somaspor: 2-2

Isparta 32-Çarşambaspor: 1-1

Gölcükspor-Çatalcaspor: 1-0

Şile Yıldızspor-İçel İdmanyurdu: 1-2

Altındağspor-Batman Petrolspor: 2-0


- 4. Grup


Siirt İl Özel İdare-Silivrispor: 1-0

Bayrampaşaspor-Adıyaman 1954: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Muğlaspor: 2-0

52 Orduspor FK-Bergama Belediyespor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-2

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