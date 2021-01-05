Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde ilk yarının son hafta maçları yarın yapılacak
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında tamamı saat 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler (12 Şubat)
Anagold 24Erzincanspor-Sancaktepe FK (Mustakil Atletizm Pisti)
Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor (Şanlıurfa GAP)
Uşakspor-Niğde Anadolu FK (Uşak 1 Eylül)
Hacettepe-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor (Devrek İlçe)
Gümüşhanespor-Kocaelispor (Gümüşhane Yenişehir)
Sarıyer-Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)
Kırmızı Grup:
Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Eyüpspor (Van Atatürk)
Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Turgutluspor (Bodrum İlçe)
Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)
Mamak FK-Serik Belediyespor (Çubuk İlçe)
Pendikspor-Bayburt Özel İdare (Pendik)
Sivas Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)