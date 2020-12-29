Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde yarın 18'inci hafta maçları oynanacak
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 18'inci hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maçların programı şöyle:
- Beyaz Grup:
13.00 Sancaktepe FK-Kahramanmaraşspor (15 Temmuz)
13.00 Niğde Anadolu FK-Şanlıurfaspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Çorum FK-Gümüşhanespor (Çorum Şehir)
13.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)
13.00 Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli)
13.00 Manisa FK-Sarıyer (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)
- Kırmızı Grup:
12.00 Kardemir Karabükspor-Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor (Tarsus İlçe)
13.00 Eyüpspor-Kırklarelispor (Eyüp)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Turgutluspor-Karacabey Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Pendikspor (Elazığ Doğukent)
13.00 GMG Kastamonuspor-Pazarspor (Gazi)
13.00 Bayburt Özel İdare-Mamak FK (Bayburt Genç Osman)
13.00 Serik Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Serik İsmail Oğan)