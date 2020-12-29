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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig

Ligde yarın 18'inci hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:30:37 -
Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 18'inci hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maçların programı şöyle:


- Beyaz Grup:


13.00 Sancaktepe FK-Kahramanmaraşspor (15 Temmuz)

13.00 Niğde Anadolu FK-Şanlıurfaspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Çorum FK-Gümüşhanespor (Çorum Şehir)

13.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)

13.00 Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli)

13.00 Manisa FK-Sarıyer (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)


- Kırmızı Grup:


12.00 Kardemir Karabükspor-Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.00 Eyüpspor-Kırklarelispor (Eyüp)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Turgutluspor-Karacabey Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Pendikspor (Elazığ Doğukent)

13.00 GMG Kastamonuspor-Pazarspor (Gazi)

13.00 Bayburt Özel İdare-Mamak FK (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

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