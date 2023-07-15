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Spor Futbol maçında skandal! Antrenörün hareketi taraftarları çılgına çevirdi! Böyle şey görülmedi
Spor

Futbol maçında skandal! Antrenörün hareketi taraftarları çılgına çevirdi! Böyle şey görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-15 10:36:00 -
Futbol maçında skandal! Antrenörün hareketi taraftarları çılgına çevirdi! Böyle şey görülmedi

Brezilya ekibi Corinthians ile Peru ekibi Universitarios arasında oynanan maçta skandal bir olay yaşandı. Peru ekibi Universitarios'un antrenörü Sebastián Avellino, Brezilya temsilcisi Corinthians taraftarlarına maymun hareketleri yaptı. Taraftarların tepki gösterdiği olay sonrası harekete geçen polis maçın ardından Sebastián Avellino’yu gözaltına aldı.

Brezilya ekibi Corinthians ile Peru ekibi Universitarios, Copa Sudamericana maçında karşı karşıya geldi. Corinthians’ın 1-0’la galip ayrıldığı maçta skandal bir olay yaşandı.

Skandal hareketler

Peru ekibi Universitarios'un antrenörü Sebastián Avellino, Brezilya temsilcisi Corinthians taraftarlarına maymun hareketleri yaptı. Kameraların saniye saniye kaydettiği olaya Corinthians taraftarları tepki gösterdi.

Gözaltına alındı

Maçın bitiş düdüğünün ardından harekete geçen San Pablo polisi, Sebastián Avellino’yu gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.
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