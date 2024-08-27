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Gündem Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında
Gündem

Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında

Yeniakit Publisher
2024-08-27 22:19:00 -
Futbol maçında PKK propagandasına geçit yok: 6 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle DEM Partili ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos'ta Esenyurt’ta düzenlenen futbol turnuvasında PKK terör örgütü yanlısı slogan atanlara yönelik çalışma başlattı.

PKK’nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) tarafından gerçekleştirilen futbol turnavasında DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, turnuvanın son günü skandal sözlere imza attı. Otlu, terör örgütü PKK'yı öven bir konuşma yaptı.

TERÖRİST İÇİN YAZILMIŞ MARŞLA HALAY ÇEKTİLER

Otlu'nun konuşmasında “40 yıldır mücadele etmekte çok haklıyız. 15 Ağustos’un yaktığı kıvılcım ateşinde yürümek bizim için doğru yoldur, haktır. Haki Karer’in, Mazlum Doğan’ın, İbrahim Kaypakkaya'nın yolu yolumuzdur” sözleriyle, PKK terörünü övdüğü ortaya çıktı.

Skandal turnuvanın ödül töreninde de 1993 yılında etkisiz hale getirilen “Beritan” kod adlı terörist Gülnaz Karataş için yazılmış PKK marşı okunup halay çekildi.
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4 İLÇEDE OPERASYON

İstanbul’da 4 ilçede 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, ilçe başkanların da aralarında bulunduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADELERİNE ULAŞILDI

DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticisi şüpheli R.Y, hakimlikteki ifadesinde, turnuvaya katıldığını ama şarkıya eşlik etmediğini ileri sürdü. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitabını önceden aldığını savunan R.Y, "Evimde öylece duruyordu. Propaganda içerikli bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Zanlı O.T. ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, halay çektiğini, yalnız slogan atılıp şarkı söylediğini fark etmediğini savunarak "Grupta mesajım yoktur. Önderliğe yazan yazıda kesinlikle 'önderlik' değil önerliktir. Bu sebeple önerlik kelimesini kullanmıştım. Yazım hatası olmuştur." dedi.

Tutuklanan şüphelilerden Y.O. ise şarkıyı bilmediğini, telefonundaki video, arama geçmişi ve yazışmaların kendisine ait olmadığını, birinin telefonunu alarak mesaj atmış olabileceğini ileri sürdü.

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