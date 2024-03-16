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Futbol maçı mı bu Şaban! 'Teknik hata yapmışlar'

Yeniakit Publisher
2024-03-16 02:36:00 -

CHP'deki balya bayla para sayma olayına ilişkin CHP'li Şaban Sevinç'ten ilginç bir savunma geldi. Tahtanın önünde şov yapacağım derken rezil oldu.

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 2 hafta kala gündeme bomba gibi düşen CHP binasında para sayma krizi büyüyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç, canlı yayında para sayma görüntüleriyle ilgili skandal açıklamada bulundu.

CHP'li yetkililerle görüştüm diyerek sözlerine başlayan Sevinç, "Bu olayı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yetkilileriyle konuştum. Görüntü 5 yıl önceye ait. 25 milyon CHP’den havale ediliyor, 14 buçuk milyon da burada elden veriliyor." dedi.

Fakat gündeme bomba gibi CHP İl binasındaki para sayma görüntülerinde tarih 10 Aralık olduğu görülürken, satın alma sürecinde tesellüm tutanağının 9 Aralık'ta tutulduğu ortaya çıktı.

'Olabilir teknik hata'

Programın konuklarından Hacı Yakışıklı'nın verdiği bilgi sonrası Sevinç skandal bir açıklama daha yaparak, "Olabilir teknik hata yapmışlardır" ifadesini kullandı.
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