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Futbol: Kupa Amerika

- C Grubu'nda Uruguay ile Japonya 2-2 berabere kaldı

21 Haziran 2019 Cuma 09:56
Futbol: Kupa Amerika


ANKARA (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu'nda Uruguay ile Japonya karşılaştı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. Uruguay'ın gollerini 32. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 66. dakikada Jose Gimenez, Japonya'nın gollerini ise 25 ile 59. dakikalarda Koji Miyoshi kaydetti.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernanso Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

C Grubu'nda ikinci maçlar, yarın TSİ 02.00'de Ekvador ile Şili arasındaki maçla tamamlanacak. Turnuvada yarın, TSİ 22.00'de A Grubu'nda Peru-Brezilya ve Bolivya-Venezuela maçları da oynanacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Gruplarda puan durumları şöyle:

- A Grubu


Takım O G B M A Y Av. P
1 Brezilya211030+34
2 Peru211031+24
3 Venezuela20200002
4 Bolivya200216−50


- B Grubu


Takım O G B M A Y Av. P
1 Kolombiya220030+36
2 Paraguay20203302
3 Katar201123−11
4 Arjantin201113−21


- C Grubu


Takım O G B M A Y Av. P
1 Uruguay211062+44
2 Şili110040+43
3 Japonya201126−41
4 Ekvador100104−40








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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:56
  1. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu
  2. Japonya
  3. Kupa Amerika
  4. URUGUAY

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