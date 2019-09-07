0553 313 94 23

Futbol: Hazırlık maçı

- Ümraniyespor: 1 - Beşiktaş: 3

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:18
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta Cihan Aydın, Murat Altan, Hasan Hüseyin Tetik ve Cihan Ataş hakem dörtlüsü görev yaptı.

Konuk takım Beşiktaş müsabakaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Douglas, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı.

Ev sahibi Ümraniyespor ise müsabakaya Burak Öğür, Muharrem Öner, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Aykut Emre Yakut, Riad Nouri, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Valentin Lazar, Honore Gomis ilk 11'i ile başladı.

Mücadelenin 2. dakikasında soldan son çizgiye inen N'Koudou'nun yerden ortasında Umut Nayir altıpasta uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlı takımda Orkan Çınar, 11. dakikada kullandığı kornerde topu doğrudan ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 24. dakikasında Ümraniyespor'dan Nouri'nin kullandığı penaltıda kaleci Utku sağına gelen topun filelere gitmesini önledi. Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Jeremain Lens, Victor Ruiz, Anıl Gönderiç, Ahmet Gülay, Ahmet Emir Özbay ve Halil Duman oyuna girdi. Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Utku Yuvakuran, Orkan Çınar, Elneny ve Douglas 90 dakika sahada kaldı.

Ümraniyespor'da da Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Vasco Fernandes, Bahadır Taşdelen, Ghislain Gimbert, Emircan Altıntaş ve Furkan Deniz süre aldı.

İki takımın da pozisyonlara girdiği maçın 78. dakikasında Lens'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Umut Nayir gole çevirdi ve Beşiktaş'ı 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip Gimbert ile fileleri havalandı. Maç Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


- Elneny ilk kez forma giydi


Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün İngiltere temsilcisi Arsenal'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı orta saha oyuncusu, Ümraniyespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 90 dakikada sahada kaldı.


- Kaptanlık pazubendi 18 yaşındaki Kartal'da


Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz müsabakada kaptanlık pazubendini taşıdı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Kartal, 46. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu, sahada kendisinden tecrübeli birçok isim olmasına rağmen kaptanlık pazubendini taktı.


- Avcı'dan gençlere şans


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor müsabakasında altyapıdan yetişen gençlere şans verdi.

Müsabakada 19 yaşındaki Erdem Seçgin'i ilk 11'de başlatan Avcı, ikinci yarıda 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz, 19 yaşındaki Anıl Gönderiç, 16 yaşındaki Ahmet Gülay, 17 yaşındaki Ahmet Emir Özbay, 18 yaşındaki Halil Duman'ı sahaya sürdü.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:18
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Hazırlık maçı
  4. SÜPER LİG
  5. SÜPERLİG
  6. TFF 1. Lig
  7. Ümraniyespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille çarpıştı
    1. Beyoğlu'nda polis midibüsü otomobille..
    2. Samsung'un ilk katlanabilir akıllı..
    3. Belediye başkanlarının ’mahalle maçı’..
    4. Bu belirtiler varsa Diyabet işareti!..
    5. Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’den..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi:..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    10. Datça’da 28 göçmen yakalandı
    11. İşsizlik parası nereye yatıyor?
    12. Futbol: Toplu sonuç
    13. Seyir halinde alev alan otobüste hasar..
    14. Teröristler sınırdaki bez parçalarını..
    15. Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Muğla’da binlerce bal arısı telef..
    17. Beşiktaş, hazırlık maçında..
    18. Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine..
    19. Kadınlar Voleybol Avrupa..
    20. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    21. Diş eti iltihabı nedir? Diş eti..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    23. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:..
    24. Erzincanspor kendi evinde Karbel..
    25. İşsizlik parasını nereden alabilirim?
    26. Türkiye'den ABD'ye "güvenli bölge"..
    27. Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
    28. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?..
    29. Erzincan’da yolcu otobüsü yandı,..
    30. Rize’de şiddetli yağış
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim