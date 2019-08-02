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Futbol: Hazırlık maçı

- Gazişehir Gaziantep: 2 - İstanbulspor: 1

02 Ağustos 2019 Cuma 21:24
Futbol: Hazırlık maçı


DÜZCE (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig takımı İstanbulspor'u hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.

Sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, Bolu Dağı'nda bir otelde kamp yapan İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikada gol olmayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında İstanbulspor, 55. dakikada Halil Çolak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Tempoyu arttıran Gaziantep ekibi, Kenan ve Jefferson'un kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını 7 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 21:24
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  3. Gazişehir Gaziantepspor
  4. İstanbulspor

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