Futbol: Hazırlık maçı





BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Romanya ekibi Rapid Bükreş ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için Bolu'da bulunan Malatya temsilcisi, yine bölgede kamp yapan Rapid Bükreş ile hazırlık maçı oynadı.

İlk yarıyı 18. dakikada Catalin Hlistei'nin attığı golle 1-0 üstün tamamlayan Romanya ekibi, 80. dakikada Marian Draghiceanu'nun golüyle de maçı 2-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcı antrenörlerden Murat Şahin'in babasının cenaze törenine katılması nedeniyle hazırlık maçında takımın başında görev yapamadı.





- Ravcı: "İyi bir antrenman maçı oldu"





Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, Bolu kampını bugün itibarıyla bitirdiklerini belirtti.

Oyunculara 2 gün izin verildiğini, 14 Temmuz Pazar gününden itibaren Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda ikinci etap kampına başlayacaklarını anlatan Ravcı, "Buradan ayrılırken bir hazırlık maçı oynadık. Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah bu ayın 25'inde oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçına kadar yüzde 60-70 hazır hale geleceğiz." dedi.

Takımın başına Sergen Yalçın'ın getirildiğini hatırlatan Ravcı, "Onun da sistemini oturtması açısından hazırlık maçları bizim için önemli. Oyuncular yavaş yavaş adapte olmaya başladılar. Yeni transferlerin de takıma adapte olması açısından kamp dönemi çok verimli ve güzel geçti. Yeni gelen oyuncularımızdan da memnunuz. Transferler devam edecek. İnşallah bu sezon hem Avrupa'da hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Takımın bazı mevkilerinde eksik olduğunu aktaran Ravcı, şunları söyledi:

"Özellikle stoper, merkez orta saha ve forvete yapacağımız takviyelerle transferlerimiz devam edecek. Hazırlık maçları, eksiklikleri görmemiz açısından bizim için iyi oldu. Açıkçası şu an UEFA Avrupa Ligi maçına tam olarak hazır değiliz. Ama 12-13 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde daha hazır hale gelmeye çalışacağız. O güne kadar yüzde 100 hazır olacağız dersek, doğru olmaz. Ama yüzde 60-70 hazır hale gelsek bile iyi olacaktır."



