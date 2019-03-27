Futbol: Hazırlık maçı
- Abalı Denizlispor: 1 - Göztepe: 027 Mart 2019 Çarşamba 22:27
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor, Spor Toto Süper Lig takımı Göztepe ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Ligin 27. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Abalı Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile karşılaştı.
Göztepe'yi 1-0 yenen Abalı Denizlispor'un golünü 32. dakikada Ziya Alkurt kaydetti.
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