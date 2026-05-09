Yeni trafik cezaları magandalara dur dedi
Yeni trafik cezaları magandalara dur dedi

Yeni trafik kanunuyla devreye alınan “sıfır tolerans” politikası ve ağır yaptırımlar meyvesini verdi. Güvenli bir dönemin başladığı trafikte denetimler artarken ihlaller ise önemli ölçüde azaldı

İdari para cezalarını artıran, ehliyete el koyma ve araçların trafikten men edilmesi yaptırımlarını genişleten trafik kanunu düzenlemesi sonrası trafikte dengeler değişti. Yeni trafik kanunu ile birlikte trafikte agresif ve tehlikeli davranışlara karşı adeta "sıfır tolerans" politikası devreye alındı. 27 Şubat – 30 Nisan 2026 dönemini kapsayan verilerde denetlenen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine oranlandığında yüzde 4.5 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 21.6 azaldı. Daha fazla kontrol, daha az ihlal tablosu; yeni dönemin en net göstergesi oldu.

CEZALAR CAYDIRICILIĞI ARTIRDI

Saldırı amacıyla araç takip eden ya da araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza kesilmesi, ehliyetlerine 60 gün el konulması ve araçlarının 30 gün trafikten men edilmesi kararlaştırıldı. "Makas atma"ya 90 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 30 gün araç bağlama yaptırımı getirildi ve bu alandaki ihlal geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.6 düştü. Geçen yıla oranla en sert düşüş yaşanan ihlallerden biri de takograf ihlali oldu. Ağır vasıtalarda sürüş ve dinlenme sürelerini ihlal edenlere 75 bin lira ceza uygulanmasıyla takograf ihlallerinde yüzde 78.2'lik düşüş yaşandı. "Dur" ihtarına uymayanlara 200 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç bağlama cezası uygulanması, bu ihlalde yüzde 51.8'lik düşüşü getirdi.

