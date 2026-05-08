"Ekim ayına kadar başıboş köpek sorununu çözeceğiz" İçişleri Bakanı Çiftçi: Görevini yapmayan hesap verecek

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde Van’ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirirken, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralandı. Türkiye’yi derinden sarsan olay, başıboş sokak köpekleri sorununu yeniden kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri haline getirdi. Yaşanan acı olayın ardından gözler yetkililerin atacağı adımlara çevrilirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir canlı yayında başıboş köpek sorununa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, hem mevcut tabloya dair değerlendirmelerde bulunurken hem de sorunun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.

TÜRKİYE GENELİNDE SAHİPSİZ HAYVANLARIN %80'İ TOPLANDI

Bakan Çiftçi, sürecin 2025 yılının Mart ve Nisan aylarında 51 il özel idaresinin bulunduğu yerlerde başladığını, büyükşehirlerde ise sürecin aynı yılın Ağustos ayında devreye girdiğini belirtti. Şu an itibarıyla Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların %80'inin toplandığını ifade eden Çiftçi, kalan %20'lik kısmın ise bu yılın Eylül veya Ekim aylarına kadar tamamen barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmasının hedeflendiğini duyurdu.

"SOKAKLAR DEĞİL, BARINAKLAR" DÖNEMİ

2024 yılında değişen yasayla birlikte stratejinin kökten değiştiğini vurgulayan Bakan, eski "yakala-kısırlaştır-bırak" mantığının yerini "yakala-kısırlaştır-barınakta muhafaza et" modeline bıraktığını söyledi. Sokakların artık sahipsiz hayvanların yeri olmadığını belirten Çiftçi, "Çocuklar parka, yaşlılar camiye gidemiyor. Bizim görevimiz sokaklarımızı güvenli hale getirmek" diyerek, hayvanların barınaklarda daha iyi şartlarda tedavi edilip besleneceğini ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANLARINA SORUŞTURMA UYARISI

Van'ın Saray ilçesinde bir çocuğun çok sayıda köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaşanan üzücü hadiseye değinen Çiftçi, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Bakan, sahipsiz hayvanları toplama konusunda ihmali görülen yerel yöneticiler için sert konuştu:

"Eğer bir ihmal varsa, belediye başkanı hakkında soruşturma izni verip mahkemeye sevk edeceğiz. Görevini yapmayan belediye başkanları hukuki olarak bunun bedelini ödeyecek".

ERZURUM MODELİ VE KARARLILIĞIN KAYNAĞI

Kendisinin Erzurum’da bu çalışmaları çok daha erken başlattığını belirten Bakan Çiftçi, bu konuda aldığı kararların arkasındaki acı bir anıyı paylaştı. Erzurum'da köpek saldırısı sonucu vücuduna 100 dikiş atılan bir çocuğu ameliyathanede gördüğünü anlatan Bakan, o günden sonra bu sorunla etkin mücadele etmeye karar verdiğini söyledi. Mağdur çocuğu görmek için ameliyathaneye girdiğini kaydeden Çiftçi, “Benim bu konuya özellikle eğilmemin sebeplerinden biri de 2025 yılının Nisan ayında Erzurum’un Narman ilçesinde yaşanan olaydı. Sekiz-on sahipsiz köpek bir öğrenciye saldırmıştı. Çocuğu hastanede ziyaret ettiğimde ameliyattaydı. O an kulağı dikiliyordu. İlk etapta 60 dikiş atılmıştı, ertesi gün toplamda 100 dikiş atıldığı bilgisi verildi. Çocuğun başı, boynu, kulağı ve yüzü ağır şekilde yaralanmıştı. O tabloyu gördüğümde bu meselede etkin mücadele yürütmenin zorunlu olduğuna kesin olarak kanaat getirdim” ifadelerini kullandı.

"MAMA RANTI KESİLENLER LİNÇ KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR"

Çalışmalar sırasında "linç kampanyalarına" maruz kaldığını belirten Bakan Çiftçi, bu saldırıların arkasında "mama rantı" kesilen odakların olduğunu iddia etti. Barınaklarda hayvanların aç kalmadığını ve tedavi edildiğini savunan Çiftçi, gerçek hayvan hakları savunucularının bu durumdan memnun olması gerektiğini sözlerine ekledi.

BELEDİYELERE ÇAĞRI: 2028'İ BEKLEMEYİN

Yasanın belediyelere barınak kurması için 2028 yılına kadar süre tanıdığını hatırlatan Bakan, belediye başkanlarına seslenerek; "Kendi çocuklarını o ailelerin yerine koysunlar. 2028 yılını beklemeden barınakları kursunlar ve bu sorunu çözsünler" dedi.