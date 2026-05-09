O ilimizden 50 bin kurbanlık sevk edilecek! Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliği başladı

Kurbanlık hayvan seçiminde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Müdür Gönç, "Bununla birlikte kurbanlık olarak seçeceğimiz hayvanın çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış bir hayvan olmamasına; vücudunda anormal bir akıntı bulunmamasına, burun akıntısı, öksürük ve ishal gibi semptomlar göstermemesine dikkat etmeliyiz. Özellikle hayvan varlığımızın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından erkek hayvanlara öncelik tanımalıyız. Bununla birlikte damızlık değeri yüksek olan dişi hayvanlarımızı kurban olarak seçmemeliyiz. Bakanlık olarak "Tarım Cebimde" mobil uygulaması da şu an kullanımda bulunmaktadır. Burada özellikle kurban olarak seçeceğimiz hayvanın kulak küpe numarasını mobil uygulama üzerinden sorgulatarak hayvanımızın türünü, ırkını, cinsiyetini ve yaşını öğrenip güvenle kesim yapma şansımız söz konusudur" şeklinde konuştu.