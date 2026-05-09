Bu kadarı ancak filmlerde yaşanır! Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şevki Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Ünalır ile Hasan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'daki evine dönen Ünalır, bir süre önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hakkında 22 milyon 446 bin 610 lira vergi cezası kesildiğini öğrendi. 3 çocuğunun annesi eşi Fadime Ç. (44) tarafından, kızı A.Ü. (21) ile birlikte 2010 yılında terk edilen, oğulları Ali Ahmet (24) ve Arda Mehmet Ünalır (19) ile birlikte yaşamını sürdüren Gani Ünalır, kendisinin bir suçunun olmadığını ve yardım istediğini söyledi. Hasan T.'nin aramasıyla kamyonu kullandığını anlatan Gani Ünalır, "Kamyonla beni aldıktan sonra direksiyona geçip, belli bir yere kadar sürdüm. Sürem dolunca aracı Hasan'a verdim. Gölbaşı'na girdiğimizde polis kontrol noktasında durduk. Aramada kamyonda ev eşyası değil, doldurulmuş sigara çıktı. Hasan'a bundan haberinin olup, olmadığını sordum. Haberinin olmadığını söyledi. Daha sonra olay yerinde bulunduğum için 22 milyon lira vergi kaybı cezası çıktı. Benim araçtaki maldan haberim yok. Şoför olarak gittim, dosyada ismi geçen kişiyi tanımıyorum. Bu cezayı ödeyecek gücüm yok" diye konuştu. Mahkeme masraflarının 200 bin lirayı bulduğunu anlatan Ünalır, "3 kuruş para kazanmak için bu kadar masraf yaptım. Şimdi de bu vergi borcu çıktı. Ben ev eşyası taşıdığımı zannediyordum. İşimden oldum, bir haftadır uyku uyuyamıyorum. 22 milyon lira ceza nedir? Ben kanımı da satsam, böbreklerimi de satsam bu cezayı ödeyemem. Bu malın ticaretini kim yapıyorsa; ceza ona kesilsin" dedi.