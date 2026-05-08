Bakan Kacır’dan teknoloji hamlesi! Türk girişimlerine 750 milyon dolarlık dev kaynak: "Siyonist sermaye değil, milli inovasyon şahlanıyor!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde 300 milyon dolarlık kaynağı Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara yönlendireceklerini belirterek, "En az 750 milyon dolarlık bir yatırım hacmini Türk teknoloji girişimlerine sağlamış olacağız." dedi.

Bakan Kacır, Turkcell tarafından düzenlenen Yarının Teknoloji Liderleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ödül alsın ya da almasın, Türkiye'nin teknoloji geliştirme yolculuğunda "ben de varım" diyerek bu yarışmaya katılan tüm genç arkadaşları yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bugün kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilme, üretebilme, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme adına muazzam kazanımlar elde ettiğini aktaran Kacır, Türkiye'nin dünyanın gıptayla takip ettiği başarı hikayelerine imza atabilmiş bir ülke olduğuna işaret etti.

Kacır, Türkiye'nin teknoloji alanında elde ettiği kazanımların kendine has bir ekosistemin inşasını ve kendine has bir teknoloji geliştirme yolculuğunu da ifade ettiğine dikkati çekerek, "Kendine has bir ekosistem dediğimizde aslında çok bileşenli bir yapıdan bahsediyoruz." dedi.

- "Milli gelirimizin yaklaşık yüzde 1,5’ini araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz"

Bakan Kacır, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin altyapılarıyla, üniversiteleriyle, araştırma merkezleriyle, laboratuvarlarıyla, teknoparklarıyla, yatırımcılarıyla ve girişimcileriyle adeta bir dağıtık sinir ağında ortaklaşa çalışan inovasyon zekası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son 23 yılda araştırma, geliştirme ve inovasyona daha önceki dönemlerle mukayese edildiğinde çok daha fazla kaynak ayırdığını dile getiren Kacır, "23 yıl öncesinde Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 1 milyar dolardı. Şimdi Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 20 milyar dolar." dedi.

Kacır, 23 yıl öncesinde Türkiye'de 29 bin Ar-Ge insan kaynağı olduğunu anımsatarak, "Şimdi Türkiye’de 311 bin Ar-Ge insan kaynağı var. 23 yıl önce Türkiye milli gelirinin yüzde 0,5’ini Ar-Ge’ye ayırmaktaydı, şimdi milli gelirimizin yaklaşık yüzde 1,5’ini araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz. İtalya gibi, İspanya gibi ülkelerle milli gelirimizden Ar-Ge’ye ayırdığımız pay çok yakın seviyelerde." açıklamasını yaptı.

- "Türkiye, bugün özel sektörde 1700'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip bir ülke"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bugün 114 teknoparkında 13 bin teknoloji girişiminin inovasyon yaptığı bir ülke olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bugün özel sektörde 1700'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip bir ülke olduğunu dile getirdi.

Girişimcilik dostu politikalar uygulamanın çok kıymetli olduğunu aktaran Kacır, "Bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim teknoloji girişimlerinin büyümesine fırsat tanıyacak adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bunların başında girişim sermayesi yapıları geliyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, son yıllarda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımlarını hızla büyütmeye gayret ettiklerini kaydederek, "Bakınız son 5 yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Bir önceki 5 yılda bu tutar 550 milyon dolardı. Ondan önceki 5 yılda bu tutar 280 milyon dolardı. Yani katlanarak büyüyen bir yatırım ölçeğinden bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.

- "Dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini Türkiye ve İstanbul'a kazandırıyoruz"

Bakan Kacır, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde 300 milyon dolar daha kaynağı Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara yönlendireceğiz. En az 750 milyon dolarlık bir yatırım hacmini inşallah Türk teknoloji girişimlerine sağlamış olacağız." ifadelerine yer verdi.

Kacır, teknoloji girişimciliğinin güçlenmesi için en nitelikli insan kaynağına erişimi önemsediklerini ve bu alanda girişimlerin önünü açacak tedbirler aldıklarını kaydederek, girişimlerin alternatif finansman enstrümanlarından yararlanmasını önemsediklerini aktardı.

Dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini Türkiye ve İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Kacır, "Atatürk Havalimanı terminal binalarının tümünü teknoparka dönüştürüyoruz, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi haline getiriyoruz. 'Terminal İstanbul' markasıyla yoluna devam edecek olan bu merkez, on binlerce teknoloji girişimine ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, kendileri için en doğru işin gençlerin girişimcilik iradesine erken yaşta verdikleri kararlarla sahip olabilmelerini sağlamak ve çıktıkları bu yolda önlerindeki engelleri kaldırmayı başarmak olduğunu dile getirerek, bu anlayışla dünyanın en büyük teknoloji festivallerini Türkiye’de düzenlediklerini belirtti.