Futbol: Hazırlık maçı - 16 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı ikinci hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 68. dakikada Efecan Barlık atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 4. dakikada Bartol Barisic kaydetti.

Ay-yıldızlı takımın, Hırvatistan ile iki gün önce oynadığı hazırlık maçı da 1-1 sona ermişti.



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