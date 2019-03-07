Futbol: Hazırlık maçı
- 16 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı07 Mart 2019 Perşembe 17:16
İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı ikinci hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 68. dakikada Efecan Barlık atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 4. dakikada Bartol Barisic kaydetti.
Ay-yıldızlı takımın, Hırvatistan ile iki gün önce oynadığı hazırlık maçı da 1-1 sona ermişti.
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