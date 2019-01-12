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Futbol: Hazırlık maçı

Leipzig: 1 - Galatasaray: 1

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:18
Futbol: Hazırlık maçı

LEİPZİG (AA) - Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Almanya’da oynadığı hazırlık müsabakasında Red Bull Arena’da Leipzig ekibine konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Linnes, Donk, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus Akgün, Feghouli, Sinan Gümüş ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Leipzig ise Gulacsi, Upamecano, Konate, Sabitzer, Klostermann, Bruma, Halstenberg, Laimer, Demme, Poulsen, Werner ilk 11’i ile oynadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 34. dakikada Poulsen’in attığı golle Leipzig önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Galatasaray 56. dakikada Martin Linnes’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

İkili mücadelede sakatlanan Galatasaray’ın eski oyuncusu Bruma’nın yerine 72. dakikada Matheus Cunha girdi. Ev sahibi ekipte uzun süreden beri forma giymeyen Türk futbolcu Atınç Nukan, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

11 bin 120 kişinin izlediği karşılaşmayı çok sayıda Galatasaray taraftarı da takip etti. Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı tarafların yanına gitti. Taraftarlar Terim'i alkışladı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:18
  1. Galatasaray
  2. HAZIRLIK MACI
  3. Leipzig

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