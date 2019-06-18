Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda Fransa, Norveç, B Grubu'nda Almanya, İspanya ve Çin son 16 turuna kaldı



İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 11. gününde, A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Oynanan maçların ardından A Grubu'nda 9 puanlı Fransa lider, 6 puanlı Norveç ikinci olarak son 16 turuna kaldı. B Grubu'nda ise üçte üç yapan Almanya birinci, 4 puanla İspanya ikinci sırayı alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Grupta averajla İspanya'nın arkasında yer alan Çin ise en iyi üçüncüler arasına girerek tur atladı.

Alınan sonuçlar şöyle:



- A Grubu:

Nijerya-Fransa: 0-1 Güney Kore-Norveç: 1-2

- B Grubu: Çin-İspanya: 0-0 Güney Afrika-Almanya: 0-4



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