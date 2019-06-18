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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

A Grubu'nda Fransa, Norveç, B Grubu'nda Almanya, İspanya ve Çin son 16 turuna kaldı

18 Haziran 2019 Salı 00:02
Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası


İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın A ve B gruplarında 4 maç yapıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 11. gününde, A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Oynanan maçların ardından A Grubu'nda 9 puanlı Fransa lider, 6 puanlı Norveç ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

B Grubu'nda ise üçte üç yapan Almanya birinci, 4 puanla İspanya ikinci sırayı alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. Grupta averajla İspanya'nın arkasında yer alan Çin ise en iyi üçüncüler arasına girerek tur atladı.


Alınan sonuçlar şöyle:


- A Grubu:

Nijerya-Fransa: 0-1

Güney Kore-Norveç: 1-2


- B Grubu:

Çin-İspanya: 0-0

Güney Afrika-Almanya: 0-4


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 00:02
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