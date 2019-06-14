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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Turnuvanın grup aşamasında 3 maç sona erdi

14 Haziran 2019 Cuma 23:57
Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 maç yapıldı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 8. gününde, C Grubu'nda iki, D Grubu'nda bir maç oynandı.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:


- C Grubu:

Jamaika-İtalya: 0-5

İngiltere-Arjantin: 1-0


- D Grubu:

Japonya-İskoçya: 2-1

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:57
  1. C ve D grupları
  2. FIFA Kadınlar Dünya Kupası
  3. İngiltere-Arjantin

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