Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası - Grup maçları tamamlanırken, son 16 turu eşleşmeleri belli oldu



ANKARA (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada grup aşaması, dört maçla tamamlandı. Öne çıkan maçlarda, E Grubu'nda Fransa, Mali'yi 3-2 mağlup ederek lider unvanıyla, rakibi ise ikinci olarak üst tura çıktı. F Grubu'nda ise Güney Kore, Arjantin'i 2-1 mağlup edip üst tura rakibiyle birlikte kaldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Senegal, Kolombiya, İtalya, Japonya, Uruguay, Yeni Zelanda, Ukrayna, ABD, Fransa, Mali, Arjantin, Güney Kore ile en iyi 4 grup üçüncüsü Polonya, Ekvador, Nijerya ve Panama adlarını üst tura yazdırdı. Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle: E Grubu: Mali-Fransa: 2-3 Suudi Arabistan-Panama: 1-2 F Grubu: Güney Kore-Arjantin: 2-1 Güney Afrika-Portekiz: 1-1

- Son 16 turu eşleşmeleri: İtalya-Polonya Kolombiya-Yeni Zelanda Uruguay-Ekvador Ukrayna-Panama Senegal-Nijerya Japonya- Güney Kore Fransa-ABD Arjantin-Mali



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