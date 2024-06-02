Futbol efsanesinden dikkat çeken mesaj! 'Gazze düşerse dünya da düşer'
Katil İsrail'e tepki gösteren Manchester United'in efsanevi oyuncusu, Fransız futbolcu Eric Cantona, 'Gazze düşerse dünya da düşer' diyerek büyük tehlikeye dikkat çekti.
Manchester United'in efsanevi oyuncusu, Fransız futbolcu Eric Cantona, Gazze'deki İsrail Terör Örgütü saldırılarına tepki gösterdi. "Gazze düşerse dünya da düşer" diyen Cantona, Filistin'deki işgal durdurulmazsa 'vahşi barbarların' zafer kazanacağını belirtti.