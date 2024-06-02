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Dünya Futbol efsanesinden dikkat çeken mesaj! 'Gazze düşerse dünya da düşer'
Dünya

Futbol efsanesinden dikkat çeken mesaj! 'Gazze düşerse dünya da düşer'

Yeniakit Publisher
2024-06-02 02:06:00 -

Katil İsrail'e tepki gösteren Manchester United'in efsanevi oyuncusu, Fransız futbolcu Eric Cantona, 'Gazze düşerse dünya da düşer' diyerek büyük tehlikeye dikkat çekti.

Manchester United'in efsanevi oyuncusu, Fransız futbolcu Eric Cantona, Gazze'deki İsrail Terör Örgütü saldırılarına tepki gösterdi. "Gazze düşerse dünya da düşer" diyen Cantona, Filistin'deki işgal durdurulmazsa 'vahşi barbarların' zafer kazanacağını belirtti.

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