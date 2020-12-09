Futbol dünyasından Webo'ya yapılan ırkçı söyleme tepki

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma başlatılacağını belirterek, "Futbolda hiçbir şekilde ayrımcılığa yer yok" dedi.

Romen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da üyesi olduğu Romanya Futbol Federasyonu, internet sitesinde yaptığı açıklamada, olayla ilgili UEFA raporu doğrultusunda gerekli adımları atacaklarını söyledi. "Irkçılık veya yabancı düşmanlığı içeren eylemlere ve açıklamalara şiddetle karşı çıkıyoruz." dendi.

Medipol Başakşehir'in Twitter üzerinden paylaştığı "Irkçılığa Hayır" mesajına yer veren PSG Kulübü ile maçta forma giyen PSG oyuncuları Mbappe ve Kimpembe sessiz kalmadı. Mbappe, sosyal medya hesabı "Webo biz yanınızdayız." Kimpembe "Irkçılık yok." mesajını paylaştı.

PSG ayrıca, web sitesinde "15 yıldan fazla bir süredir her türlü ayrımcılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

Bir diğer Fransız kulübü Olympique Lyon ise "Irkçılığa Hayır" derken İtalyan kulübü Milan, "Her gün, nasıl ve nerede olursa olsun, her türlü önyargıya karşıyız." Dedi.

Manchester City için oynayan Sterling ve Laporte ayrıca "Irkçılığa hayır" dedi.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, BT Sport kanalında katıldığı programda "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz. Oyuncuların sahayı terk etmesi doğru bir adım ama bu olay, futbolcuların tepkisiyle sınırlı kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.