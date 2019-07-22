Futbol dünyası şokta! Yedek kulübesinde kalp krizi geçirdi Romanya Ligi ekiplerinden Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Eugen Neagoe, maç esnasında yedek kulübesinde kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda olan tecrübeli çalıştırıcı gözetim altında tutuluyor.

Romanya 1. Lig'de Dinamo Bükreş ile Craiova arasında yapılan mücadelenin 25 dakikasında rahatsızlanan 51 yaşındaki teknik adam Eugen Neagoe, apar topar hastaneye götürüldü. Hastanede kendine gelen Neagoe ile olarak doktorlara maçın skorunu sordu. Bükreş ekibi maçı 2-0 kaybetti. Teknik direktörlüğe uzun bir ara vermesi beklenen teknik adamın Dinamo takımında da kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

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