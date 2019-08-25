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Futbol antrenörü babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi

Zonguldak’ta uzun yıllar antrenörlük yapan ve 2013 yılında geçirdiği hastalık sebebiyle vefat eden Hulusi Yavuz’un futbol antrenörü olan oğlu Berkin Yavuz, babasının kalecilik yaptığı Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nda dünyaevine girdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:23
Futbol antrenörü babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi

Zonguldak’ta uzun yıllar antrenörlük yapan ve 2013 yılında geçirdiği hastalık sebebiyle vefat eden Hulusi Yavuz’un futbol antrenörü olan oğlu Berkin Yavuz, babasının kalecilik yaptığı Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nda dünyaevine girdi.


TFF 2. Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’un iç saha maçlarını oynadığı Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu ilginç bir nikah törenine şahitlik etti. 1983-1988 yılları arasında Zonguldakspor’da, ardından da üç sene Samsunspor’da forma giyen, oyunculuk kariyerinin ardından Sakarya, Göztepe ve Zonguldakspor’da kaleci antrenörlüğü yaptıktan sonra 2013 yılında hastalık sebebiyle yaşamını yitiren Hulusi Yavuz’un futbol antrenörü oğlu Berkin Yavuz, eşi Tuğçe ile Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nda dünyaevine girdi. Böbrek yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren Hulusi Yavuz’un maketini nikah masasının başköşesine koyan çift, kaleyi de dekor olarak kullandı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği stadyuma alkışlar eşliğinde giren çift, nikah töreninin ardından tebrikleri kabul etti.


Yıllarının şehir stadında geçtiğini anlatan Berkin Yavuz, "Ben zaten küçüklüğümden beri buradayım. Babam da yıllarca kalecilik ve kaleci antrenörlüğü yapmıştı. Ben de futbol antrenörüyüm. Böyle bir şey düşündük. Babamızı da yâd ettik. İnsanlar da inşallah mutlu olmuştur. Burada babamın birçok arkadaşı da var. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Eşim de ilk etapta çok şaşırdı. Biz burada yeşil sahalarda doğduk, burada öleceğiz" şeklinde konuştu.


Gelin Tuğçe Yavuz ise, "Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Böyle bir şey yaşadığım ve yer aldığım için çok mutluyum. Böyle bir şeyin içerisinde yer almak beni de çok mutlu etti. Hulusi babayı yaşatıyoruz, mutluyuz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:23
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