Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası - Altay: 0 - Altınordu: 1



İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ilk maçında Altay’ı 1-0 mağlup eden Altınordu finale yükseldi. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda 56. dakikada Altınordu Atakan Üner’in attığı golle öne geçti. Müsabakayı 1-0 kazanan Altınordu, adını finale yazdırdı. Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu'nun finaldeki rakibi, yarın saat 19.30'da oynanacak Karşıyaka-Menemenspor maçının galibi olacak. Final maçı 9 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.