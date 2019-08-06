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Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası

- Altay: 0 - Altınordu: 1

06 Ağustos 2019 Salı 21:42
Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası


İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ilk maçında Altay’ı 1-0 mağlup eden Altınordu finale yükseldi.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda 56. dakikada Altınordu Atakan Üner’in attığı golle öne geçti. Müsabakayı 1-0 kazanan Altınordu, adını finale yazdırdı.

Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu'nun finaldeki rakibi, yarın saat 19.30'da oynanacak Karşıyaka-Menemenspor maçının galibi olacak.

Final maçı 9 Ağustos Cuma günü oynanacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 21:42
  1. 47. Folkart TSYD Ege Kupası
  2. Altay
  3. Altınordu
  4. Futbol

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