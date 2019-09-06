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Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

- Türkiye: 2 - İngiltere: 3

06 Eylül 2019 Cuma 23:01
Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri


Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Luis Godinho (Portekiz), Rui Teixeira (Portekiz), Bruno Alves Jesus (Portekiz)

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 81 İlker Yüksel), Doğukan Sinik (Dk. 70 Hüseyin Atakan Üner), Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Berkay Özcan (Dk. 45+1 Muhayer Oktay), Ahmed Kutucu, Cemali Sertel, Ravil Tagir

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Panzo, Chalobah, Davies, Nelson (Dk. 78 Brewster), Gibbs-White (Dk. 81 Godfrey), Nketiah, Foden, Sessegnon (Dk. 58 Greenwood), Guehi

Goller: Dk. 25 Doğukan Sinik, Dk. 51 Mert Müldür (Türkiye), Dk.4 ve 74 Nketiah, Dk. 75 Nelson (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 38 Daivies, Dk. 85 Aarons (İngiltere)


KOCAELİ (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İngiltere'ye 3-2 yenildi.

Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kalırken, İngiltere gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Milliler, grubundaki beşinci maçında Avusturya ile deplasmanda 11 Ekim'de karşılaşacak.

4. dakikada İngiltere karşılaşmanın ilk golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Foden'in pasında kale alanı içinde topla buluşan Nketiah, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Ümit Milli Futbol Takımı beraberliği yakaladı. Ahmet Kutucu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı rakip kalecinin sağından ağlara yolladı: 1-1.

51. dakikada ay-yıldızlı ekip, İngiltere karşısında öne geçti. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Mert Müldür, ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Foden'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nketiah'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

74. dakikada İngiltere, sol kanattan atağa çıktı. Panzo'nun ara pasında ceza sahası içinde topu ayağına alan Nelson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.



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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:01
  1. UEFA
  2. Ümit Milli Futbol Takımı

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