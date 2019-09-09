Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Altıncı hafta mücadelesi, 4 grupta yapılan 10 karşılaşmayla devam etti



İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti. Belçika, Kevin De Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada De Bruyne'den geldi. Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2 Estonya-Hollanda: 0-4

- E Grubu: Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1 Macaristan-Slovakya: 1-2

- G Grubu: Slovenya-İsrail: 3-2 Polonya-Avusturya: 0-0 Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2

- I Grubu: İskoçya-Belçika: 0-4 San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4 Rusya-Kazakistan: 1-0



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