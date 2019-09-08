Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Beşinci hafta mücadelesi 3 grupta yapılan 7 karşılaşmayla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 7 maçla sona erdi. EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Gruptaki diğer maçlarda, İzlanda Moldova'yı 3-0, Fransa ise Arnavutluk'u 4-1 yendi. Bu sonuçlarla Türkiye, Fransa ve İzlanda gruptaki puanlarını 12'ye çıkardı. Gecenin bir diğer karşılaşmasında Kosova, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'in gol attığı karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Elemelerin 6. haftası, yarın D, F ve J Gruplarında oynanacak 8 maçla başlayacak.



Sonuçlar şöyle: - A Grubu Kosava-Çekya: 2-1 İngiltere-Bulgaristan: 4-0

- B Grubu Litvanya-Ukrayna: 0-3 Sırbistan-Portekiz: 2-4

- H Grubu İzlanda-Moldova: 3-0 Türkiye-Andorra: 1-0 Fransa-Arnavutluk: 4-1



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