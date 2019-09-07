Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 1 - Andorra: 0



Stat: Vodafone Park Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya) Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş (Dk. 61 Ozan Tufan), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 Emre Kılınç), Güven Yalçın (Dk. 46 Kenan Karaman), Cenk Tosun Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez (Dk. 63 Marc Garcia), Rebes, Vales, Clemente (Dk. 78 Alaez), Cristian Martinez, Vieira (Dk. 86 Emili Garcia) Gol: Dk. 89 Ozan Tufan (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 20 Vales, Dk. 47 Rodriguez, Dk. 50 San Nicolas, Dk. 90 Alaez (Andorra), Dk. 71 Emre Belözoğlu, Dk. 78 Çağlar Söyüncü, Dk. 90 Yusuf Yazıcı (Türkiye)

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında Türkiye, sahasında Andorra'yı 1-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı, müsabaka boyunca oyunu rakip yarı alana yığıp birçok pozisyona girmesine rağmen aradığı golü ancak 89. dakikada köşe vuruşu sonucunda buldu. 50. dakikada Türkiye mutlak gollük bir pozisyondan faydalanamadı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Andorra savunmasının ofsayt taktiğiyle ileri çıkmasından yararlanan Çağlar Söyüncü, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Kaleci Gomes ile karşı karşıya kalan Çağlar'ın aşırtma vuruşunda Ildefons Lima, son anda araya girerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. 77. dakikada Emre Belözoğlu, ceza sahası dışından pasını Kenan Karaman'a verdi. Ceza yayı üzerinde sırtı dönük şekilde topu kontrol ettikten sonra kale alanına giren Kenan'ın sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. 89. dakikada Türkiye beklediği gole kavuştu. Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpasın önünde iyi yükselen Ozan Tufan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Türkiye karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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