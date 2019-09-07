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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:40
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın, Cenk Tosun

Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira

Sarı kart: Dk. 20 Vales (Andorra)


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. haftasında oynanan Türkiye-Andorra maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada Umut Meraş, sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ortasını açtı. Yusuf Yazıcı'nın altıpasın dışında çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gomes, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere tokatladı.

23. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Güven Yalçın, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortaladı. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Türkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu, ceza sahası önünde pasını sağ kanattaki Mehmet Zeki'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı ortada, ön direkte Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. Pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:40
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. Andorra
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  4. Futbol
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