Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- H Grubu'nda Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi08 Haziran 2019 Cumartesi 23:53
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.
H Grubu'nda 3. karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Fransa: 2-0
Moldova-Andorra: 1-0
İzlanda-Arnavutluk: 1-0
Bu sonuçların ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
|Takım
|Maç
|G
|B
|Y
|AG
|YG
|Puan
|Türkiye
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|9
|Fransa
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|6
|İzlanda
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|6
|Arnavutluk
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|3
|Moldova
|3
|1
|0
|2
|2
|8
|3
|Andorra
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
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