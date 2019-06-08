Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - H Grubu'nda Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi



İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçlar tamamlanırken Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. H Grubu'nda 3. karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Türkiye-Fransa: 2-0 Moldova-Andorra: 1-0 İzlanda-Arnavutluk: 1-0 Bu sonuçların ardından H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu: Takım Maç G B Y AG YG Puan Türkiye 3 3 0 0 8 0 9 Fransa 3 2 0 1 8 3 6 İzlanda 3 2 0 1 3 4 6 Arnavutluk 3 1 0 2 3 3 3 Moldova 3 1 0 2 2 8 3 Andorra 3 0 0 3 0 6 0



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