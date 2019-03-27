Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Elemelerin ikinci haftası, D, F ve J gruplarında oynanan karşılaşmalarla sona erdi

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi. F Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'i 2-1 mağlup eden İspanya, deplasmanda Malta'ya konuk oldu. İlk yarıyı 31. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, aynı futbolcunun 73. dakikadaki golüyle rakibini 2-0 mağlup etti. Gruptaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılan Bosna Hersek ile Yunanistan arasındaki ikinci hafta mücadelesi ise berabere sona erdi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Medipol Başakşehirli Edin Visca ile 1-0 öne geçen Bosna Hersek, 15. dakikada Miralem Pjanic ile farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip, 64. dakikada Kostas Fortunis ve 85. dakikada Dimitrios Kolovos’un penaltı golleriyle beraberliği sağladı ve maç 2-2 bitti. Bosna Hersek’te Pjanic 65. dakikada kırmızı kart gördü. J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya da sahasında ağırladığı Liechtenstein'ı 17. dakikada Stefano Sensi, 32. dakikada Marco Verratti, 35 ve 45. dakikalarda Fabio Quagliarella, 69. dakikada Moise Kean ile 76. dakikada Leonardo Pavoletti’nin golleriyle 6-0 yendi. 36 yaşındaki Quagliarella, İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

İkinci haftanın son gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- D Grubu İrlanda Cumhuriyeti - Gürcistan: 1-0 İsviçre - Danimarka: 3-3

- F Grubu Malta - İspanya: 0-2 Norveç - İsveç: 3-3 Romanya - Faroe Adaları: 4-1

- J Grubu Ermenistan - Finlandiya: 0-2 Bosna Hersek - Yunanistan: 2-2 İtalya - Liechtenstein: 6-0



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